Снижение заболеваемости коронавирусом может произойти еще до апреля, а к лету эпидемия утихнет.
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Как сообщают «Факты», такой прогноз сделала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко.
«Думаю, снижение заболеваемости произойдет и раньше апреля, а к лету эпидемия утихнет. Осенью, надеюсь, это уже будет обычный респираторный вирус, который чаще поражает детей. Если они «познакомятся» с вирусом в детстве, то у них выработается иммунитет. При следующей встрече может болеть горло, возникнуть насморк, кашель, но никто не умрет. Известно шесть коронавирусов, которые ничем особенно не отличаются от тех, что вызывают обычные ОРВИ», - отметила эксперт.
По словам Мироненко, хотя официально в Украине уже более миллиона подтвержденных случаев COVID-19, фактически это число можно смело умножить на три.
«Более того, считаю, что процентов 30—35 населения точно переболели и уже невосприимчивы к коронавирусу», - заключила она.
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