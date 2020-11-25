Он отметил, что главная задача карантина выходного дня - остановить "ураганную динамику" роста больных коронавирусной инфекцией.

Промежуточные результаты карантина выходного дня можно будет ощутить за 14 дней, поскольку именно две недели - это средний инкубационный период коронавирусного заболевания.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24». Он отметил, что главная задача карантина выходного дня - остановить "ураганную динамику" роста больных коронавирусной инфекцией.

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"В первое воскресенье внедрения карантина выходного дня мы не очень хорошо придерживались установленных ограничений. Мы все были свидетелями этого, в частности через фотографии в соцсетях. В минувшие выходные было значительно лучше. Относительно результатов. Что мы ожидали-остановить ураганную динамику роста больных коронавирусной инфекцией. Мы видим, что в этих цифрах – 12-15 тыс. больных – наша медицинская система работает в достаточно напряженном графике, однако это не очень критичные вещи», - отметил министр.

По его словам, кажется, что удается остановить «ураганное» увеличение количества инфицированных, если посмотреть на саму динамику прироста больных COVID-19.

"Но если мы говорим об ощутимых результатах-достигли ли мы эффекта этими противоэпидемическими мерами, то надо смотреть минимум на 14 дней, потому что 14 дней – это средний инкубационный период этого заболевания и только он может показать разрыв цепи передачи болезни в количества больных», - заявил Степанов.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

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Автор: Андрей Василюк