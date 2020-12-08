Глава Минздрава рассказал, что сегодня известно о введении жесткого карантина на территории Украины.

Решение о введении жесткого карантина на территории Украины будет принято 9 декабря.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала «Украина 24», отвечая на вопрос, что будет открыто во время жесткого карантина.

Читайте также"Есть три сценария": в Минздраве спрогнозировали, какую вакцину от COVID-19 получит Украина

"Мы завтра финализируем документ. Сейчас проходят последние консультации с коллегами. Сначала по порядку Минздрав разрабатывает, отправляет решение другим коллегам, примем решение, и они уже визируют или вносят соответствующие изменения в этот документ. Я бы хотел увидеть финализированный документ, и потом мы сразу всем расскажем, что и как», - сказал он.

"Сейчас могу точно сказать, что будет работать транспорт, мы не будем закрывать ни городской транспорт, ни авиасообщения. Все, что касается транспорта, не будет закрыто при жестком карантине», - подчеркнул министр.

Степанов предполагает, что жесткий карантин начнется не 2-го января.

"Когда мы говорим о конечных ограничениях, которые будут действовать, они все будут действенными. Я хочу подчеркнуть как министр здравоохранения, что важно иметь реальный локдаун, а не бутафорский. Поэтому очень важно объяснить людям, почему мы хотим ввести жесткий карантин. Потому что в конце января - начале февраля у нас начинается сезонный рост заболеваемости гриппом, и нам нужно подойти к нему с наименьшим количеством больных коронавирусом», - добавил министр здравоохранения.

Карантин в Украине: будет ли локдаун?

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении «карантина выходного дня». В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, была запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе отелей (кроме выполняющих социальные функции). "Карантин выходного дня" действовал с 14 по 30 ноября.

2 декабря премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Кабмин не будет продлевать карантин выходного дня». На территории всей страны будут действовать ограничения «оранжевой» зоны.

4 декабря Степанов заявил, что Минздрав будет предлагать правительству ввести жесткий карантин с начала января на три недели.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко