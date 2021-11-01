При этом он отметил, что если через две-три недели заболеваемость пойдет на спад, то в соответствии с этим Комиссия по чрезвычайным ситуациям будет принимать решение об ослаблении некоторых ограничений.

По оценкам и прогнозам специалистов, локдаун в Киеве может продлиться как минимум в течение месяца, а пик заболевания еще впереди.

Как сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может длиться минимум в течение месяца", - сказал Кличко.

При этом он отметил, что если через две-три недели заболеваемость пойдет на спад, если столица подойдет к критериям "оранжевой" зоны, то в соответствии с этим Комиссия по чрезвычайным ситуациям будет принимать решение об ослаблении некоторых ограничений.

Читайте такжеВ Минздраве назвали единственную постоянную причину, по которой нельзя вакцинироваться от COVID-19 (видео)"На сегодня, к сожалению, такой тенденции пока нет. И пика заболеваемости, как отмечают специалисты, вирусологи, врачи, мы не достигли. Поэтому, еще раз обращаюсь ко всем: будьте осторожными, соблюдайте ключевые правила безопасности и вакцинируйтесь!" - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что основное бремя в борьбе с очередной волной вируса – снова на местной власти.

Мэр сообщил, что на сегодня в Киеве подготовлены более 6 тысяч коек и власть продолжает увеличивать их количество. По его словам, больницы заполнены на 70 процентов, койки с кислородом заполнены почти на 80%.

"Кислород в городе пока есть. Мы заключили предварительно договоры с различными предприятиями на его поставку. То есть, с кислородом проблем сейчас, нет. Но, тем не менее, угроза, что в случае увеличения количества больных, которые нуждаются в кислородной поддержке, я не исключаю, что могут быть проблемы. Пока ситуация сложная, но стабильная и контролируемая. Главное - чтобы не произошло инфекционного взрыва, когда количество больных будет превышать количество коек в больницах. Это может привести к коллапсу медицинской системы", – подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что сегодня 99% госпитализированных с тяжелым течением болезни в столичных медучреждениях – вакцинированные пациенты.

"Реанимации в больницах столицы уже почти заполнены. Места еще есть, но мы подходим к критической черте", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября столица ввела строгие ограничения, поскольку по критериям достигла показателей "красной" зоны.

28 октября на внеочередном заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении с 1 ноября в Киеве "красного" уровня эпидемической опасности.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Екатерина Гирнык