Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заверил, если вакцина китайского производства Sinovac Biotech, которую заказал Минздрав, не будет соответствовать международным правилам регистрации, то ее в Украине не будет.
Об этом он рассказал в эфире "Сниданка с 1+1", передает ТСН.
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"Украина провела переговоры со всеми производителями вакцины, которые есть на сегодняшний, которые прошли минимум две стадии клинических испытаний и находятся на третьей. Договоры заключены. Мы ожидаем не позднее февраля поставки корректно зарегистрированных вакцин. Будут все вакцины, которые зарегистрированы в соответствии со всеми международными правилами. Если Sinovac не будет соответствовать этим правилам, или любая другая вакцина не будет отвечать, то ее в Украине не будет", - подчеркнул глава правительства.
Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?
- Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer добились в третьей фазе испытаний вакцины высокого показателя эффективности. В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.
- В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.
- 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
- И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.
- В Великобритании уже начали вакцинацию от коронавируса.
- В Украине уже утвердили план вакцинации населения. В правительстве отметили, что план будет обновляться в зависимости от исходных данных.
- Президент Украины Владимир Зеленский поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину до конца зимы.
- В Украине уже утвердили план вакцинации населения. В правительстве отметили, что план будет обновляться в зависимости от исходных данных
- Президент Украины Владимир Зеленский поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину до конца зимы.
- 30 декабря 2020 года в ОП сообщили, что Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech. Речь идет о закупке 1 млн 900 тыс. доз по цене 504 грн за дозу.
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