Вакцина должна быть "корректно зарегистрированной", отметил премьер-министр Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заверил, если вакцина китайского производства Sinovac Biotech, которую заказал Минздрав, не будет соответствовать международным правилам регистрации, то ее в Украине не будет.

Об этом он рассказал в эфире "Сниданка с 1+1", передает ТСН.

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"Украина провела переговоры со всеми производителями вакцины, которые есть на сегодняшний, которые прошли минимум две стадии клинических испытаний и находятся на третьей. Договоры заключены. Мы ожидаем не позднее февраля поставки корректно зарегистрированных вакцин. Будут все вакцины, которые зарегистрированы в соответствии со всеми международными правилами. Если Sinovac не будет соответствовать этим правилам, или любая другая вакцина не будет отвечать, то ее в Украине не будет", - подчеркнул глава правительства.

Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?

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В Украине уже утвердили план вакцинации населения. В правительстве отметили, что план будет обновляться в зависимости от исходных данных.

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В Украине уже утвердили план вакцинации населения. В правительстве отметили, что план будет обновляться в зависимости от исходных данных

Президент Украины Владимир Зеленский поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину до конца зимы.

30 декабря 2020 года в ОП сообщили, что Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech. Речь идет о закупке 1 млн 900 тыс. доз по цене 504 грн за дозу.

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Автор: Андрей Василюк