Всего в столице на сегодня зафиксировали почти 70 тысяч случаев инфицирования.

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 1740 новых случаев COVID-19 - на один случай больше антирекорда, установленного днем ранее.

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Свежую статистику заболеваемости приводит в своем Telegram-канале киевский городской голова Виталий Кличко. По его словам, среди новых больных – 69 медиков.

Кроме того, в течение суток в столице умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 1279 киевлян.

В больницы столицы за минувшие сутки госпитализировали 93 пациента. Прочие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 69 018.

Выздоровели в столице за сутки 92 человека. Всего коронавирус преодолели 22 755 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 303, в Соломенском — 229. В Подольском и Святошинском районах – по 210 случаев.

Коронавирус в Украине - статистика 29 ноября

За минувшие сутки, 28 ноября, в Украине обнаружили 12 978 новых случаев коронавирусной болезни. 120 случаев стали летальными.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

Всего за период эпидемии в Украине заболели 722 679 человек. Зафиксировано 12 213 летальных исходов.

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Автор: Дмитрий Захаров