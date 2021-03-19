Киев попал в "красную зону" карантина - Минздрав

Вчера городской властью было принято решение о введении в Киеве локдауна на три недели - до 9 апреля.

Министерство здравоохранения по состоянию на 19 марта отнесло Киев к красной карантинной зоне. Также в красной зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Локдаун в Киеве В Киеве с 20 марта вводится жесткий карантин из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам Кличко, локдаун в Киеве вводится на три недели - до 9 апреля. Карантин в Киеве с 20 марта до 9 апреля: запреты и ограничения Запрещено Ограничение Разрешено Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы Религиозные богослужения можно проводить при 10 м2 площади на 1 человека Работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов Запрещена работа ТРЦ Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос Работа магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии Запрещено проведение людных религиозных богослужений Автозаправочные станции будут работать без кафе Будут работать детские сады Запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных) Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи Общественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50% Запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях Фитнес и спортивные залы будут работать без групповых занятий Школы после каникул вернутся к дистанционному обучению Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Тарас Сидоржевский

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