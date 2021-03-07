Усиливается контроль над субъектами хозяйствования всех сфер бизнеса, в том числе развлекательных центров, фитнес-клубов, ВУЗов.

Киев останется в "оранжевой зоне" карантина в течение двух ближайших месяцев.

Об этом заявил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, попадание Киева в "оранжевую зону" ожидали еще неделю назад.

"Эта ситуация прогнозируемая, мы ждали ее неделю назад. Мы будем наблюдать оранжевую зону ближайшие два месяца в Киеве. Эта ситуация полностью нормальная для киевлян и гостей столицы. Усиливается контроль над субъектами хозяйствования всех сфер бизнеса, в том числе развлекательных центров, фитнес-клубов, ВУЗов", - сказал Рубан.

17 февраля Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года и установил его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19. Для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины будет продлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установлен в целом в стране или на территории отдельных регионов "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровни эпидемической опасности. По состоянию на 1 марта Киев был в "желтой" зоне.

6 марта Минздрав опубликовал обновленный перечень зон эпидемической опасности, согласно которому Киев попал в "оранжевую" карантинную зону.

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Автор: УНИАН