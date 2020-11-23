Глава государства подчеркнул необходимость избежать введения полного локдауна в связи с эпидемической ситуацией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты и властям удается сдерживать прогнозируемый рост случаев COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом глава государства сказал на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни.

Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак после преодоления COVID-19 сегодня продолжили работу в обычном режиме, находясь непосредственно на Банковой.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, почти 28 тысяч пациентов в настоящее время находятся на стационарном лечении от коронавирусной болезни, и такая динамика сохраняется на протяжении последних двух недель.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко также отметил, что недельная динамика заболеваемости стабилизировалась.

Президент поинтересовался, улучшилась ли ситуация с ношением масок. Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что было выписано 1300 штрафов за нарушение относительно ношения масок.

На совещании подчеркивалось, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.

"Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать всё, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика свидетельствует, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост. Также важно возобновить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику", - подчеркнул Зеленский.

Коронавирус в Украине: статистика

В Украине за сутки зафиксировано 10 тыс. 945 новых случаев COVID-19, умерли 124 человека. За все время пандемии в Украине заболели - 635 тыс. 689 человек; выздоровели - 291 тыс. 060 человек; летальных исходов - 11 тыс. 075.

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Автор: Константин Гончаров