Председатель ВР отмечает, что сейчас происходит поиск путей уменьшения "коронавирусного удара", который также бьет по экономике страны и по социальным аспектам жизни украинцев.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что карантин выходного дня "не до конца себя оправдал".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

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Говоря о карантине выходного дня, спикер отметил, что это была ответственность не только профильного министра, но Кабинета министров в целом, ведь это он, как орган, внедрял этот процесс.

"Мы действительно видим, как мне кажется, это моё личное мнение, я могу ошибаться, что карантин выходного дня не до конца себя оправдал. Мы видим это по результатам заболеваемости, количеству заболеваний в сутки", - сказал Разумков и добавил, что сейчас происходит поиск путей уменьшения "коронавирусного удара", который также бьет по экономике страны и по социальным аспектам жизни украинцев.

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Автор: Татьяна Поляковская