В Минздраве благодаря введению жестких ограничений в выходные дни рассчитывали достичь уменьшения заболеваемости до 20%.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что введенный на три недели «карантин выходного дня» способствовал уменьшению количества больных COVID-19 в Украине, окончательные результаты о его эффективности можно будет сделать на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на ежедневном онлайн-брифинге.

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«У нас три недели был «карантин выходного дня». Были общие условия карантина на территории страны, были определенные ограничения, а то, что касалось выходных, - это был достаточно жесткий карантин, который мы вводили», - напомнил министр.

Степанов отметил, что, «мягко говоря, страна не очень хорошо его придерживалась, особенно в первые выходные».

«Когда мы вводили этот карантин, мы пользовались, прежде всего, мнением наших эпидемиологов страны и опытом западных стран, которые проходили этот путь. Зачем мы его вводили? Чтобы сбить ураганное распространение коронавирусной болезни. Это одна из эпидемиологических мер, которая достаточно действенная», - сказал министр.

Глава Минздрава также сообщил, на что рассчитывало правительство, вводя «карантин выходного дня».

«Максимальный эффект, на который мы рассчитывали, - это уменьшение заболеваемости до 20%. Это, исходя из законов эпидемиологии и исходя из опыта других стран, например, Израиля. Главная цель была - сбить рост количества больных», - отметил он.

Степанов сообщил, что окончательные результаты об эффективности «карантина выходного дня» можно будет увидеть, «когда закончится эта неделя, и мы сможем сравнить статистику».

«Сейчас предварительно я могу сказать - и это подтверждают такие осторожные цифры - когда мы сравниваем день со днем, мы уже видим не уменьшение динамики роста, а уменьшение количества заболевших", - сообщил министр.

Локдаун в Украине: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введение «карантина выходного дня». В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, была запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе гостиниц (кроме выполняющих социальные функции). «Карантин выходного дня» действовал до 30 ноября.

2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин не будет продлевать «карантин выходного дня». На территории всей страны будут действовать ограничения оранжевой зоны.

По данным Минздрава, за последние сутки в Украине выявлено 14 тыс. 496 новых случаев COVID-19.

С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 772 тыс. 760 человек; умерли 12 тыс. 960.

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Автор: Константин Гончаров