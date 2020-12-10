Карантин выходного дня, по словам премьера, является "украинским продуктом".

Опыт карантина выходного дня, который был ранее введен в Украине, распространяют в других странах Европы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью УП.

Он утверждает, что введение ограничений на выходные "было четким, по ходу ничего не менялось в течение трех недель".

"Весной мы действительно так, как и все страны мира, искали вариантов, как бороться с вирусом. Но тогда еще было неизвестно, что это такое, какие меры лучше, какие хуже, какие дают результат, какие нет. Поэтому была часть действий, можем их назвать, режимом нащупывания эффективных мер. Так делали все страны, мы вместе со всеми двигались", - рассказал премьер.

"Сейчас вот Латвия, кажется, с этой недели вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы, а мы же созваниваемся с премьерами, делимся, и решили сделать так и у себя", - добавил он.

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По словам Шмыгаля, карантин выходного дня является "украинским продуктом", которым сегодня начинают пользоваться европейские страны.

"Он не был призван уменьшить уровень заболевания, его задача – стабилизировать этот уровень. Чтобы мы могли протянуть до конца декабря-начала января, когда можно без ущерба для экономики ввести более жесткие карантинные ограничения. Сделать зимние каникулы, назовем это так. Они и так будут происходить. То есть небольшими корректировками можно будет достичь колоссального результата", - добавил он.

Карантин выходного дня и локдаун в Украине

В течение ноября в Украине действовал карантин выходного дня. Впоследствии Кабмин решил отказаться от него.

9 декабря Кабинет министров принял решение ужесточить карантинные ограничения в Украине в январе.

Усиленные ограничения будут введены после новогодних и рождественских праздников - с 00:00 8 января до 00:00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.

Об основных запретах во время январского карантина читайте по ссылке.

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Автор: Юрий Годован