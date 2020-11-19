На совещании с Ассоциацией городов Украины премьер-министр отметил, что следует рассматривать и вариант ужесточения карантинных ограничений.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал городских голов соблюдать карантин выходного дня, ведь это единственная альтернатива локдауну.

Об этом он сказал сегодня на онлайн-совещании с Ассоциацией городов Украины, информирует Правительственный портал.

Также Шмыгаль отметил, что следует рассматривать все возможные варианты в случае ухудшения ситуации по заболеваемости, в частности возможное ужесточение карантинных ограничений.

"Мы не хотим вводить жесткий локдаун, который был весной. В вопросе ужесточения карантина мы готовы выслушать ваши советы", - сказал премьер-министр.

Премьер также сообщил, что правительство направило в городские бюджеты второй транш в размере 870 млн грн на обеспечение койко-мест кислородом.

Карантин выходного дня: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «с собой»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделениям, медучреждениям, АЗС. Это вызвало недовольство среди владельцев и работников «запрещенного» на выходные бизнеса.

Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

17 ноября Верховная Рада не поддержала проект постановления о рекомендациях правительства смягчить карантинные ограничения, введенные в выходные дни.

Сегодня, 19 ноября, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в Ивано-Франковске в субботу и воскресенье будет действовать карантин выходного дня. «В субботу и воскресенье, к сожалению, будет карантин выходного дня. Правительство не учитывает решения местных органов власти, трактует их по-своему. По моему убеждению, этот карантин выходного дня ничего не дает, ведь говорить о серьезных последствиях нельзя, потому что пять дней мы работаем в обычном режиме, а два дня не работаем... Таким образом нельзя прервать цепь передачи инфекции», - сказал мэр.

По его мнению, правительство пошло на такой шаг для того, чтобы показать, что оно что-то делает. «Сегодня бизнес правильно ставит вопрос, как компенсировать все потери субботы и воскресенья. Особенно субботы, потому что для тех, кто продает одежду, это самый прибыльный день. А сейчас в выходные магазины закрыты и другие учреждения тоже. Они несут большие потери, потому что предпринимателям этом никто не компенсирует», - отметил Марцинкив.

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Автор: Юлия Петриченко