Карантин выходного дня действовал три недели.

Карантин выходного дня не показал эффективных результатов в Киеве.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан. По его словам, карантин выходного дня был введен как один из альтернативных методов уменьшения социальной активности.

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"Сегодня он не показал свою эффективность и целесообразность при данных условиях. Результатов по карантинным мероприятиям (выходного дня - ред.) - нет никаких. С эпидемиологической точки зрения. Возможно, какие-то другие", - сказал Рубан.

Он добавил, что такие ограничения являются эффективными, если нет резкого роста заболеваемости COVID-19.

"Сегодня мы наблюдаем стремительный рост заболеваемости в целом по Украине, по региону. Поэтому он неэффективно влияет. И нет таких показателей, подтверждающих его эффективность",- отметил Рубан.

Карантин в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

В правительстве начали говорить о так называемом "интеллектуальном локдауне". По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, так называемый "интеллектуальный локдаун" предусматривать выход из него регионов в разное время.

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Автор: Андрей Василюк