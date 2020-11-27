Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что карантин выходного дня не дал эффективного результата в борьбе с распространением COVID-19. Он считает необходимым в ближайшее время ввести локдаун.
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Об этом Рубан заявил в эфире "Украина 24", пишет РБК-Украина.
По его словам, сейчас рассматривать ситуацию в отдельных регионах не целесообразно.
"Это должно быть единое решение по всей стране. Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата в отношении эффективности", - сказал Рубан.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что эффективность карантина выходного дня смогут оценить на следующей неделе.
Отметим, вчера министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за немедленное введение в Украине радикального локдауна как минимум на три недели.
При этом Степанов заявил, что оснований для введения жесткого карантина пока нет.
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