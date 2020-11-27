Степанов о карантине выходного дня / фото УНИАН, Денис Прядко

Эффективность введенного карантина выходного дня можно будет оценить на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, говорить об эффективности введенных правительством ограничений можно говорить не раньше, чем через две-три недели.

«Сработали ли те ограничения, которые мы ввели, в том числе карантин выходного дня, эффект мы должны получить через две-три недели. На какой эффект мы рассчитывали сразу после введения этого карантина - уменьшение динамики заболеваемости COVID-19... И думаю, что на следующей неделе мы сможем уже четко сказать, достигли мы этого эффекта, или нет», - сказал Степанов.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и внедрение карантина выходного дня. В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме выполняющих социальные функции). С 10:00 до 12:00 - приоритетные часа для обслуживания пенсионеров.

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Автор: Леся Лещенко