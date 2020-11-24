Сейчас в Украине действует карантин выходного дня / фото УНИАН

Карантин в Украине выгоднее для страны с экономической позиции, чем давать людям умирать от коронавируса. Но в таком случае должна быть поддержка бизнеса.

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Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал первый заместитель развития экономики, торговли и сельского хозяйства с 2019 до 2020 года Павел Кухта. "Были расчеты Киевской школы экономики относительно экономических потерь от того, вводится ли карантин, или людям дают умирать. Это немного цинично, но экономика позволяет просчитывать и это. И получалось так, что карантин выгоднее", – отметил он.

"Даже с чисто финансовой позиции стоимость потерянных жизней долгосрочно дороже, чем карантин", – добавил Кухта.

В то же время он отметил, что введение карантина без соответствующей экономической поддержки бизнеса – это "другая история".

"Мы говорим о карантине с пакетом поддержки экономики. Если поддержки экономики нет, это немного другая история", – заявил экс-чиновник.

Карантин выходного дня в Украине

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Автор: Андрей Василюк