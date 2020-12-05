Максим Степанов попросил граждан соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, избегать любого массового скопления людей, обрабатывать руки антисептиками.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с сегодняшнего дня в Украине уже не действует «карантин выходного дня», но призвал граждан продолжать соблюдать противоэпидемическиие правила.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Я хотел бы подчеркнуть, что с сегодняшнего дня уже не действует «карантин выходного дня», то есть в эти выходные у нас действуют ограничения, которые действуют в будние дни, то есть ограничение «оранжевого» уровня эпидемической опасности", - отметил Степанов.

Он попросил граждан соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, избегать любого массового скопления людей, обрабатывать руки антисептиками.

Карантин в Украине: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении «карантина выходного дня».В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, была запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных учреждений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе гостиниц (кроме выполняющих социальные функции). «Карантин выходного дня» действовал с 14 по 30 ноября.

2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин не будет продолжать «карантин выходного дня». На территории всей страны будут действовать ограничения «оранжевой» зоны.

4 декабря Степанов заявил, что Минздрав будет предлагать правительству ввести жесткий карантин с начала января сроком на три недели.

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Автор: Виталий Саенко