Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что локдаун может свести к нулю заражение коронавирусом в Украине.
Об этом он сказал во время онлайн-брифинга, пишет 112.ua.
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"С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это самый лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости Covid-19, ну практически ее можно свести к нулю", - заявил Степанов.
Но с другой стороны - надо считаться с экономической точкой зрения. По словам Степанова, основной предпосылкой для введения жестких карантинных ограничений будет эпидемическая ситуация и нагрузки на медицинскую систему.
"Основой причиной введения и предложений Минздрава о введении жестких карантинных ограничений будет эпидситуация и нагрузки на медицинскую систему", - сказал он на брифинге, передает корреспондент УНИАН.
По словам Степанова, в Минздраве вызывает беспокойство период новогодних праздников, когда происходит большое количество контактов между людьми.
"Мы рассматриваем различные варианты, мы делаем разные прогнозы ... Сейчас мы рассчитываем на карантинные ограничения, действующие в нашей стране", - заявил министр.
Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 16218 новых случаев COVID-19, умерли 192 человека.
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