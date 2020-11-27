Вместе с тем Степанов считает основанием для введения локдауна является неспособность медицинской системы оказывать медицинскую помощь.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что локдаун может свести к нулю заражение коронавирусом в Украине.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга, пишет 112.ua.

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"С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это самый лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости Covid-19, ну практически ее можно свести к нулю", - заявил Степанов.

Но с другой стороны - надо считаться с экономической точкой зрения. По словам Степанова, основной предпосылкой для введения жестких карантинных ограничений будет эпидемическая ситуация и нагрузки на медицинскую систему.

"Основой причиной введения и предложений Минздрава о введении жестких карантинных ограничений будет эпидситуация и нагрузки на медицинскую систему", - сказал он на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

По словам Степанова, в Минздраве вызывает беспокойство период новогодних праздников, когда происходит большое количество контактов между людьми.

"Мы рассматриваем различные варианты, мы делаем разные прогнозы ... Сейчас мы рассчитываем на карантинные ограничения, действующие в нашей стране", - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 16218 новых случаев COVID-19, умерли 192 человека.

Введение жесткого карантина в Украине: что известно

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Авторы: Виктория Гордиенко, Леся Лещенко