Эксперт рассказала, можно ли доверять текущей коронавирусной статистике.

Дата введения локдауна в Украине (с 8 января) является полностью обоснованной.

Такое мнение выразила эпидемиолог Ирина Колесникова в эфире канала "Украина 24", согласившись с позицией главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, который выступил за введение локдауна с 8 января.

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"Я считаю, что сейчас статистические данные достаточно иллюзорны, потому что с нового года не функционируют мобильные бригады, которые по домам отбирали у больных образцы для исследования на коронавирус... Далеко не везде есть возможность для забора материала, например, в селах в фельдшерско-акушерских пунктах помещение состоит из одной комнаты", - сказала Колесникова.

Также, по словам врача, негативно могут повлиять продолжающиеся праздники.

"Второй момент - то, что праздники у нас еще продолжаются. Думаю, что будет еще больше посещений родственников и праздничных застолий, потому что традиционно наше Рождество мы празднуем так, как привыкли. И здесь очень важно соблюдать противоэпидемические меры. Я бы советовала все-таки ограничиться телефонным звонком, или, если все-таки если приехали к родителям, предложить им прогуляться по улице, а не сидеть в помещении за столом", - сказала Колесникова.

Подытоживая, врач отметила, что в ближайшее время "реальные цифры заболеваемости будут значительно больше".

Информация о возможном переносе локдауну в Украине

5 января в СМИ появилась информация о возможном переносе зимнего локдауна на другие даты.

Советник главы ОП Михаил Подоляк не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, уточнив что сейчас в ОП изучают статистику.

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Автор: Андрей Василюк