В связи с отступлением пандемии карантинные меры были ослаблены.

Кабинет министров продлил ограничительные противоэпидемические меры до 31 августа с определенными послаблениями.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

Соответствующее постановление рассмотрено во время внеочередного заседания Кабмина.

Как сообщил в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, принятое правительством решение принесло ослабило карантин.

В частности, теперь проведения массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных и т.п.) в помещениях разрешается со 100% наполнением. Дистанция между присутствующими никак не ограничивается, однако все участники и организаторы должны носить маски.

Если же все присутствующие имеют отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или документ полного курса вакцинации - ограничения не применяются.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал соответствующее решение, отметив, что пока в стране "зеленый" уровень эпидемической опасности, контроль самоизоляции не будет осуществляться через приложение "Вдома".

Правительство ранее планировало отменить требования по заполненности залов, разрешить полноценное функционирование спортзалов, а также упростить процесс прохождения границы после возвращения из летних отпусков.

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Отступление эпидемии коронавируса в Украине

В Украине на сегодня эпидемическая ситуация во всех регионах соответствует "зеленому" уровню эпидемической опасности.

В то же время решение о переводе областей в ту или иную зону эпиднебезопасности принимает Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

7 июня премьер-министр Денис Шмигаль отчитался, что эпидемическая ситуация в Украине существенно улучшилась, за прошедшую неделю количество активных больных уменьшилось почти на 38%.

9 июня стало известно, что Министерство здравоохранения будет предлагать правительству продлить карантинные ограничения в Украине на летний период, несмотря на улучшение эпидемической ситуации.

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Автор: Леся Лещенко