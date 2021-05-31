По состоянию на 30 мая в Украине зафиксировано 1 703 новых случая коронавирусной болезни.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что летом в Украине могут ослабить карантинные ограничения.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому, когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления", - сказал Ляшко.

По его словам, речь идет о поиске золотой середины между способностью медицинской системы лечить и экономическими интересами.

Ранее министр культуры Александр Ткаченко анонсировал смягчение карантинных ограничений. Ожидается, что это затронет концерты, массовые мероприятия, а также позволит работать разным типам объектов размещения.

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Автор: Людмила Жерновская