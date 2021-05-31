Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что летом в Украине могут ослабить карантинные ограничения.
Об этом он рассказал в интервью ТСН.
"Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому, когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления", - сказал Ляшко.
По его словам, речь идет о поиске золотой середины между способностью медицинской системы лечить и экономическими интересами.
Ранее министр культуры Александр Ткаченко анонсировал смягчение карантинных ограничений. Ожидается, что это затронет концерты, массовые мероприятия, а также позволит работать разным типам объектов размещения.
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