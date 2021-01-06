Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав против переноса или отмены запланированного на 8-24 января жесткого карантина.
Читайте такжеЛокдаун с 8 по 24 января в Украине: что будет разрешено и запрещеноКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на ежедневном онлайн-брифинге.
«Министерство здравоохранения против переноса или отмены такого карантина (с 8 по 24 января - УНИАН). У нас фиксируется на сегодня, в период праздников около 5-6, почти 7 тысяч случаев заболевания COVID-19. Ежедневно от этой болезни умирает около 200 человек», - заявил он.
«Мы понимаем, что, с одной стороны, государство должно жить, а с другой - нужно обеспечивать здоровье граждан. Мы заранее сказали о том, что у нас будет проводиться такой жесткий карантин с 8 по 24 января. Мы заранее сказали об ограничении, было принято соответствующее постановление», - добавил министр.
Степанов отметил, что во время его личного общения с представителями бизнеса предприниматели выразили готовность к такому жесткому карантину, «они все понимают важность его».
Кроме того, по его словам, в результате массовых скоплений людей на новогодние праздники в Украине ожидается увеличение количества больных COVID-19. «Мы не хотим получать по 17-25 тысяч (новых больных COVID-19 в сутки - УНИАН). Мы считаем, и это мнение наших эпидемиологов, исходя из ситуации, что мы очень нуждаемся проведения именно с 8 по 24 января жесткого карантина для того, чтобы максимально сбить эту волну, чтобы уже пройти ее до весны - до апреля, до мая следующего года без введения жесткого карантина, который может ударить серьезно по экономике нашей страны, и мы не можем пренебрегать этим фактом», - подчеркнул министр.
Карантин в Украине: детали
9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
На этот период предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров), развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы), учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешено профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
Предприятия общественного питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.
Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.
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