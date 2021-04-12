Медик также рассказал, удастся ли людям вернуться к привычной жизни.

Карантин в Украине продержится как минимум до конца 2021 года.

Читайте такжеСитуация с COVID-19 наихудшая: инфекционист призвала ввести жесткий карантинТакое мнение высказал известный врач из Ровно Павел Сильковский, передает РБК-Украина. "Продолжительность карантина зависит от многих условий и прогнозировать его продолжительность очень трудно. Потому что на это влияют как эпидемиологические факторы, так и психологические, политические и международные", - сказал специалист.

В связи с этим он отметил, что коронавирус перестал быть исключительно медицинской проблемой и теперь в усилении или ослаблении ограничений роль медиков очень ограничена.

"Я думаю, что на полное снятие ограничений не стоит рассчитывать раньше, чем конец 2021 года. И это — оптимистический сценарий ", - сказал медик.

Также Сильковский считает, что человечество вернется к обычному образу жизни, но сделать это будет непросто.

"Мы вернемся к привычной жизни. Но процесс возвращения будет не таким легким и быстрым, как хотелось бы. Ограничения надоедают людям, но постепенно они к ним привыкают. Уход от ограничений будет болезненно восприниматься частью и порождать противоречия. Конфликты будут нарастать и в случае усиления дискриминации по признаку наличия или отсутствия прививок. Мы со временем почувствуем последствия дистанционного образования и отложенный спрос на обращения к врачам в связи с проблемами, которые не лечились во время карантина", - говорит Павел Сильковский.

Медик отмечает, что волны коронавируса пройдут и так сильно он донимать уже не будет.

"А вот постковидное состояние в обществе обнаружит еще много новых проблем, которые до сих пор не стоят остро", — подытожил врач.

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Автор: Ирина Погорелая