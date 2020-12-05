Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что благодаря карантину в выходные в стране уменьшилось количество летальных исходов от коронавирусной болезни.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал главный результат «карантина выходного дня», действовавшего с 14 по 30 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на онлайн-брифинге.

Читайте такжеСтепанов: в Украине уже не действует "карантин выходного дня", но необходимо продолжать придерживаться противоэпидемических правилМинистр здравоохранения заявил, что карантин, вводимый для сдерживания распространения коронавируса, приносит результаты.

По его словам, логика введения «карантина выходного дня» заключалась в том, чтобы "сбить ураганное распространение коронавирусной болезни".

Степанов сказал, что еще месяц назад большими темпами росло число людей, больных COVID-19.

"Многие эксперты утверждали, что наша медицинская система уже в начале декабря просто не выдержит и будет коллапс нашей медицинской системы", - отметил Степанов.

Министр напомнил, что многие люди выступали против введения «карантина выходного дня» и считали, что он не сработает.

"Когда мы его вводили, мы оптимистично рассчитывали на максимальный эффект - это снижение на 20% заболеваемости COVID-19, но в то же время эффективность, которая для нас была необходима, - это остановить ураганное распространения болезни", - сказал Степанов.

Он отметил, что в Украине четвертый день наблюдается уменьшение количества больных. В частности, за минувшие сутки было выявлено 13 тыс. 825 новых больных COVID-19, в субботу на прошлой неделе - 16 тыс. 294.

"То есть заболели почти на 2,5 тыс. человек меньше", - сказал Степанов.

"Если посмотреть на процент летальности, который у нас есть на сегодняшний день в стране, а он у нас один из самых низких в Европе - он составляет 1,7%. То есть из 2,5 тыс. человек, заболевших умерли около 42. Мне кажется, что это основной результат нашего карантина. Мы точно сохранили жизнь минимум 42 людям, которые просто не заболели, и не заболели они в результате карантинных ограничений, действующих на территории Украины", - подчеркнул Степанов.

Карантин выходного дня: что известно

В стране с 14 по 30 ноября действовал «карантин выходного дня».

В Украине за минувшие сутки выявлено 13 тыс. 825 новых больных COVID-19. За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 801 тыс. 716 человек; умерли 13 тыс. 421 человек.

Кабмин не будет продлевать карантин выходного дня

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Автор: Виталий Саенко