В прошлом году правительство ввело карантин с 12 марта на три недели, а также с 18 марта запретил железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, и работу метрополитенов.

Жесткие карантинные ограничения, введенные весной прошлого года, спасли Украину от итальянского развития сценария распространения COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отчитываясь о годовщине работы правительства, на заседании Кабмина.

"Ровно через неделю после начала работы наше правительство ввело карантин в Украине. В марте мы усиливали ограничения. И много было критики, но сейчас можно четко сказать, что тот карантин спас Украину от итальянского сценария и сохранил жизнь тысячам людей", - заявил он.

Шмыгаль напомнил, что смертность от COVID-19 в Украине одна из самых низких в Европе - менее 1,9%.

Карантин в Украине

В прошлом году правительство ввело карантин с 12 марта на три недели, а также с 18 марта запретил железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные, межобластные пассажирские перевозки и работу метрополитенов.

Читайте такжеВ Украине начинается новая волна заболеваемости COVID-19 - Радуцкий

17 марта 2020 года заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие заведения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны были временно прекратить свою работу. Было разрешено только предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты. Разрешалась торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно было осуществлять банковскую и страховую деятельность.

25 марта 2020 года Кабмин продлил карантин до 24 апреля.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко