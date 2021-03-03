Жесткие карантинные ограничения, введенные весной прошлого года, спасли Украину от итальянского развития сценария распространения COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отчитываясь о годовщине работы правительства, на заседании Кабмина.
"Ровно через неделю после начала работы наше правительство ввело карантин в Украине. В марте мы усиливали ограничения. И много было критики, но сейчас можно четко сказать, что тот карантин спас Украину от итальянского сценария и сохранил жизнь тысячам людей", - заявил он.
Шмыгаль напомнил, что смертность от COVID-19 в Украине одна из самых низких в Европе - менее 1,9%.
Карантин в Украине
В прошлом году правительство ввело карантин с 12 марта на три недели, а также с 18 марта запретил железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные, межобластные пассажирские перевозки и работу метрополитенов.
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17 марта 2020 года заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие заведения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны были временно прекратить свою работу. Было разрешено только предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты. Разрешалась торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно было осуществлять банковскую и страховую деятельность.
25 марта 2020 года Кабмин продлил карантин до 24 апреля.
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