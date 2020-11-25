На вопрос, кого первым делом заденет локдаун, министр ответил, что "болезнь не выбирает".

Введение тотального карантина с привязкой к новогодним праздникам возможно в случае стремительного прироста суточных случаев инфицирования COVID-19.

Об этом в эфире Украина 24 сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте такжеСтепанов назвал приблизительное количество медиков, уволившихся с начала пандемии коронавируса

"Введение каких-либо карантинных ограничений вводятся лишь с точки зрения эпидемиологии, исходя из цифр роста. Мы смотрим и говорим о том, что у нас такое может быть – жесткий карантин. И мы об этом говорим постоянно", – ответил глава Минздрава.

Министр пояснил, что с точки зрения эпидемиологии "лучший метод – полное расторжение передачи болезни на 3 недели", и тогда, он убежден, страна почувствует какой-то эффект.

Тем не менее, продолжает Степанов, введение каких-либо ограничений принимается правительством ввиду эпидемических и экономических показателей.

"И когда мы предлагаем карантин, то есть расчеты Минэкономики, можем ли это выдержать. Мы исходим из этих вещей и ищем баланс. Но могут быть такие обстоятельства, когда нам это придется сделать ради сохранения жизни", – заявил Степанов.

На вопрос, кого первым делом заденет локдаун, он ответил, что "болезнь не выбирает".

"Этот карантин будет касаться всех без исключения, как это было весной. Насчет отработки – мы же понимаем, что такой жесткий карантин нанесет удар по экономике независимо от того, когда его вводить", – отметил Степанов.

24 ноября министр культуры Александр Ткаченко написал, что будет предлагать Кабинету министров ввести локдаун на время новогодних и рождественских праздников в стране.

Карантин в Украине: ограничения и запреты

11 ноября Кабинет Министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введение карантина выходного дня.

В Украине действует общенациональный карантин с ограничениями, которые были прописаны для регионов из "оранжевой" зоны карантина.

Дополнительно в выходные дни к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность:

заведений питания,

торговых центров,

культурных заведений,

спортзал,

фитнес-центров,

учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).

С 10 до 12 часов определяются приоритетными часами для обслуживания пенсионеров.

Когда действует карантин выходного дня, время

Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Он вводится с этих выходных, предварительно на три недели.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская