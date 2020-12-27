Человечество ожидает преодоления последствий пандемии, отметил врач.

Относительно ситуации в мире с коронавирусом в следующем 2021 году есть две новости: хорошая и плохая.

Такое мнение врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров высказал в интервью "Обозревателю". Он спрогнозировал, что жизнь потихоньку будет возвращаться в свой привычный ритм примерно с 2022, а в следующем – человечество будет бороться с последствиями пандемии.

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"Есть две новости: одна хорошая, одна - не очень. Плохая новость – это то, что весь 2021 год нам придется бороться с социально-экономическими, медицинскими, эпидемиологическими последствиями коронавируса. Придется активнее заниматься своим здоровьем, беречь себя и соблюдать все средства безопасности, что мы уже все дружно научились делать. Хорошая новость - это то, что с вакцинальной кампанией напряженность в обществе будет спадать. В тех странах, где вакцинация будет иметь хороший охват, вероятнее всего, значительно уменьшится количество заболеваний. Итак, с 2022 года у нас жизнь потихоньку будет возвращаться в свой привычный ритм", – сказал Петров.

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Автор: Андрей Василюк