Относительно ситуации в мире с коронавирусом в следующем 2021 году есть две новости: хорошая и плохая.
Такое мнение врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров высказал в интервью "Обозревателю". Он спрогнозировал, что жизнь потихоньку будет возвращаться в свой привычный ритм примерно с 2022, а в следующем – человечество будет бороться с последствиями пандемии.
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"Есть две новости: одна хорошая, одна - не очень. Плохая новость – это то, что весь 2021 год нам придется бороться с социально-экономическими, медицинскими, эпидемиологическими последствиями коронавируса. Придется активнее заниматься своим здоровьем, беречь себя и соблюдать все средства безопасности, что мы уже все дружно научились делать. Хорошая новость - это то, что с вакцинальной кампанией напряженность в обществе будет спадать. В тех странах, где вакцинация будет иметь хороший охват, вероятнее всего, значительно уменьшится количество заболеваний. Итак, с 2022 года у нас жизнь потихоньку будет возвращаться в свой привычный ритм", – сказал Петров.
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?
- Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer домоглися в третій фазі випробувань вакцини високого показника ефективності. У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.
- Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.
- Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.
- В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.
- 18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
- У Великій Британії вже почали вакцинацію від коронавірусу.
- В Україні вже затвердили план вакцинації населення. В уряді зазначили, що план буде оновлюватися в залежності від вихідних даних.
- Президент України Володимир Зеленський поставив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову завдання отримати вакцину до кінця зими.
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