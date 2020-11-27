Украинцев должны предупредить о введении локдауна заранее.

Усиление карантина в Украине на этот раз должно сопровождаться четкими сроками и условиями, чтобы люди могли подготовиться.

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа" Марина Бардина. Она отметила, что для бизнеса, в частности, это важно, для того, чтобы распланировать продажи.

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"Полный карантин будет, но здесь важно понимать, что по состоянию на сегодня мы уже нуждаемся знать дату – от когда до когда, какие ограничения вводятся, закрывается ли междугороднее сообщение или нет. Потому что на самом деле, если посмотреть на другие страны и на их подготовку – Словакия, Грузия, Чехия – они имеют четкие ответы. Они уже планируют, как будут выглядеть рождественские праздники для людей. Люди могут спланировать, бизнес может спланировать, когда и как им организовать продажи, чтобы не потерять так много, как они могут потерять из-за неожиданного локдауна", - отметила Бардина.

Депутат напомнила, что Верховная Рада приняла постановление о предупреждении граждан об усилении карантина за 7 дней.

"Но я думаю, что в случае локдауна это предупреждение должно быть за 2-3 недели до его начала, чтобы люди могли спланировать свое поведение на момент локдауна", - заявила она.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

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Автор: Андрей Василюк