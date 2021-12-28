В Министерстве здравоохранения назвали симптомы при коронавирусе COVID-19, в случае которых нужно вызвать скорую помощь.
Опасные симптомы назвала пресс-служба ведомства.
"Чтобы понимать, когда необходимо вызвать "скорую", ознакомьтесь с перечнем симптомов. Они сигнализируют о том, что вам или вашим близким может понадобиться госпитализация при COVID-19. Однако заметьте, что врач примет решение о необходимости госпитализации уже после обследования", – говорится в сообщении.
К опасным симптомам при COVID-19 относятся:
- Боль в грудной клетке;
- Тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;
- Уровень кислорода в крови (сатурация) менее 92%;
- Нарушение сознания;
- Другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.