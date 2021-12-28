При COVID-19 одним из опасных симптомов является нарушение сознания.

В Министерстве здравоохранения назвали симптомы при коронавирусе COVID-19, в случае которых нужно вызвать скорую помощь.

Опасные симптомы назвала пресс-служба ведомства.

"Чтобы понимать, когда необходимо вызвать "скорую", ознакомьтесь с перечнем симптомов. Они сигнализируют о том, что вам или вашим близким может понадобиться госпитализация при COVID-19. Однако заметьте, что врач примет решение о необходимости госпитализации уже после обследования", – говорится в сообщении.

К опасным симптомам при COVID-19 относятся:

Боль в грудной клетке;

Тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;

Уровень кислорода в крови (сатурация) менее 92%;

Нарушение сознания;

Другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.

Читайте такжеВ "красной" зоне эпидопасности остаются две области УкраиныНапомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года.

Коронавирус в Украине по состоянию на 28 декабря нашли у 3 649 236 человек, выздоровели 3 437 528 инфицированных, а умерли 95 105 пациентов.

В нашей стране уже нашли новый штамм коронавируса "Омикрон". В частности, "Омикрон" обнаружен в Киеве.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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