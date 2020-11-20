По его словам, в Украине есть большая проблема с утилизацией одноразовых масок и других медицинских отходов.

Для защиты от коронавируса лучше использовать многоразовые маски.

Как отметил экс-нардеп Украины, бывший и. о. председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в эфире канала "Украина 24", многоразовые маски более экологичны. По его словам, одноразовые - будут разлагаться долго.

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"Ответственные граждане, которые понимают, что такое COVID-19, способны обеспечить себя масками, это несложно. Самодельные маски можно использовать, и я бы советовал использовать многоразовые маски, потому что одноразовые очень неэкологичные. Они будут разлагаться долго, через сто лет они будут лежать, если их не переделать", — сказал он.

По словам Фирсова, в Украине есть большая проблема с утилизацией одноразовых масок и других медицинских отходов.

"Одно койко-место генерирует от 2 до 10 кг мусора. Это не только маски, это шприцы, таблетки, то, что используется, когда берут кровь, и так далее. Это все попадает в класс особо опасного (мусор - ред.), оно может быть заражено коронавирусом, СПИДом, туберкулезом и т.др. В чем заключается проблема — в их утилизации. Они генерируются тоннами, и их никто не утилизирует. Каждую неделю мы видим задержание СБУ, когда медучреждение вывозит и выбрасывает отходы под открытым небом. Это все находят и в посадках, и в других местах. В министерстве экологии нужно срочно проверить утилизаторов, у которых есть лицензии, и разработать план, потому что через полгода - через год мы получим тысячи нелегальных свалок медицинских отходов", — сказал он.

Штрафы за неношение масок в Украине

19 ноября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 6 ноября закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19, которым вводятся штрафы за неношение масок в общественных местах.

За пребывание в общественных зданиях, в транспорте во время действия карантина без респираторов или масок, закрывающих нос и рот, грозит штраф до 255 грн.

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Автор: Андрей Василюк