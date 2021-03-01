С 1 марта украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию онлайн.

С 1 марта украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса онлайн с помощью приложения "Дія". Для этого нужно подать заявку и ждать своей очереди. Когда наступит очередь гражданина получить прививку, он сможет выбрать медицинский пункт для вакцинации, а также назначить дату и время. Записаться в очередь можно также через контакт-центр Министерства здравоохранения (0 800 505 201).

Как записаться на вакцинацию в приложении "Дія"

Записаться в очередь можно как через мобильное приложение "Дія", так и в компьютерной версии сайта. Чтобы записаться на прививку, авторизуйтесь в приложении и нажмите кнопку "Записаться". Приложение попросит вас проверить правильность личных данных, которые нужны для прививки.

Затем вам нужно выбрать, к какой категории граждан вы принадлежите. От этого зависит ваше место в очереди на прививку, поскольку в разные этапы вакцинации прививают разные группы населения.

Обратите внимание, что работникам сферы здравоохранения, образования, социальной сферы, интернатов, домов престарелых и других специализированных учреждений, военнослужащим и работникам структур государственной безопасности не нужно записываться в очередь. Ваш работодатель запишет ваш в список по вашему желанию.

Если вы не принадлежите к перечисленным категориям граждан, приложение предложит вам выбрать населенный пункт, в котором вы хотите вакцинироваться.

После выбора населенного пункта нажмите кнопку "Готово". Когда наступит ваша очередь получить прививку - вы получите уведомление от приложения.

Напомним, что вакцинация от коронавируса в Украине пройдет в четыре этапа. На первых этапах прививки получат люди, которые имеют профессиональный риск заразиться коронавирусом, а также жители домов престарелых и люди старше 80 лет. На третьем этапе прививку получат пожилые граждане и работники сферы образования. Люди из остальных групп риска получат вакцину на четвертом этапе, который планируется в марте 2022 года.

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Автор: Екатерина Пулатова