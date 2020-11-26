Специалист посоветовал больше гулять на свежем воздухе и рационально питаться.

Восстановление после перенесенного коронавируса включает в себя дыхательную гимнастику, прогулки на свежем воздухе и рациональное питание.

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"Гулять на свежем воздухе после перенесенного заболевания. Действительно, многие жалуются на выраженную утомляемость, которая сохраняется на протяжении 2-3 недель, постепенная реабилитация, дыхательная гимнастика, адекватное рациональное питание и прогулки на свежем воздухе", – посоветовал специалист.

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Автор: Ирина Погорелая