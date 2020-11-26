Восстановление после перенесенного коронавируса включает в себя дыхательную гимнастику, прогулки на свежем воздухе и рациональное питание.
Читайте такжеВ Украине увеличилось количество молодых пациентов с тяжелым течением COVID-19 - врач-анестезиологОб этом рассказал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров, говорится в Телеграм-канале "Коронавірус_інфо".
"Гулять на свежем воздухе после перенесенного заболевания. Действительно, многие жалуются на выраженную утомляемость, которая сохраняется на протяжении 2-3 недель, постепенная реабилитация, дыхательная гимнастика, адекватное рациональное питание и прогулки на свежем воздухе", – посоветовал специалист.
Новостип о теме
- В украинских больницах может не хватать медиков, если количество больных COVID-19 будет до 9 тысяч в день - эксперт
- В Минздраве рассказали, когда появится украинская вакцина против COVID-19
- Не идите к врачам, умирайте дома: Минздрав обнародовал жесткое обращение к "COVID-атеистам" (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram