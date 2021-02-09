Пожилым людям советуют не выходить из дома.

Во время непогоды, которая сейчас наблюдается в Украине, следует проявлять осторожность, чтобы не пострадать, к примеру, из-за гололеда.

Как следует себя вести в условиях ухудшения погоды - рассказал ортопед-травматолог Александр Коваленко в эфире канала "Украина 24".

Как не упасть на льду

"Застраховать себя на 100% ни у кого не получится. Если вы падаете, то старайтесь приземлиться на бок или на ягодицы, и как можно больше беречь голову. В такую ​​погоду я рекомендую людям, особенно пожилого возраста, не выходить из дома. Надо потерпеть", - рассказал специалист.

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По словам врача, одна из причин ушибов - то, что люди держат руки в карманах.

"Совершенно верно, это одна из составляющих. Если человек падает вперед, он может себя немного подстраховать руками. Если руки спрятаны, то среагировать будет крайне трудно. Поэтому да, это одна из причин серьезных травм головы", - сказал он.

Что делать в случае падения

"Если упал и не чувствуешь достаточной опороспособности, не надо пытаться встать. Если чувствуешь, что что-то где-то не на месте, ни в коем случае не надо пытаться что-то вправлять и тому подобное. Надо звать на помощь, вызвать помощь по телефону, но вставать самостоятельно - не рекомендую", - сказал он.

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Автор: Юрий Годован