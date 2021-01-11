Чтобы избежать послепраздничной хандры, врачи советуют нормализовать свой сон и восстановить сбалансированное питание. А еще - четко спланировать рабочую неделю.

Как жить после праздников - об этом уже сегодня думают большинство украинский. Медики предупреждают о возможной апатии к работе и взбитых ритмах сна и питания. Как же вернуть себя в форму и не впасть в депрессию из-за окончания отдыха - читайте далее.

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Переедание и гуляния допоздна - не единственные причины послепраздничной апатии. Все начинается значительно раньше.

Врачи называют это гиперстимуляцией. Проще - эмоциональное перенапряжение, нарастающая еще до праздников. На работе все надо завершить, решить собственные дела, приобрести подарки и отстоять очереди в магазинах. И только потом - каждый день переедать и вовсе сбить ритм жизни.

"Самые главные моменты, на которые надо повлиять - это образ жизни, в общем гигиене сна и экраны мониторов, смартфонов", - говорит врач-психолог Иван Бреднев в сюжете ТСН.

Речь идет о том, что за несколько дней до работы следует начать больше двигаться, бывать на свежем воздухе, планировать свою неделю и главное - нормализовать сон.

Врачи говорят, что сон - самое важное из этого списка.

"Нельзя нарушать свой ритм сна и бодрствования. Есть сон, который должен начинаться в 22.00 и в 6.00 подъем. Тогда мы будем крепче по иммунитету. Позже будут инсульты и инфаркты. Прибавится счастья, работоспособности", - говорит врач-сомнолог Юрий Погорецкий.

Именно в эти часы образуется мелатонин - гормон счастья, омолаживается кожа и укрепляется иммунитет. Но если для вас это рано, то самое главное ложится спать в одно и то же время, не наедаться перед сном и не пересыпать. Последние пол часа - час до сна проводить без телефонов, телевизора и яркого света, чтобы организм успокоился.

Руководитель сомнологической службы “Унисон”, невролог-сомнолог Елена Царева дала советы, которые помогут вернуться в привычный режим после новогодних праздников.

Как пишет РБК, по мнению эксперта, вернуться в привычное русло поможет фиксированное время подъема. Лучше всего установить его сразу после Нового года и просыпаться в одно и то же время.

"То есть после празднования встать в то же время, что и обычно — это очень серьезно поможет", – признала Царева.

Восполнить дефицит сна поможет “тихий час” днем. Либо можно перетерпеть, чтобы вовремя заснуть ночью. Сомнолог подчеркнула, что на каждый час смещения жизненного биоритма приходятся сутки адаптации.

Проблемы со сном отражаются на здоровье и питании. Пищеварение может меняться: те, кто не высыпается, больше склонны к тому, чтобы переедать вечером вредной пищи, – предупредила сомнолог.

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Автор: УНИАН