Премьер-министр сегодня посетил больницу "Анкара Шехир Хастанеси" в рамках рабочего визита в Турцию.

Украина договорилась о сотрудничестве с Турцией по изучению опыта реализации проекта городской больницы в Анкаре.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник во время посещения больницы в рамках рабочего визита в Турцию, сообщает правительственная пресс-служба.

"Украина нуждается сегодня в таких современных медучреждениях, поскольку большая часть медицинской системы является устаревшей. В процессе ее реформирования мы должны строить больницы по новым принципам", - подчеркнул премьер.

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По словам Шмыгаля, группа украинских специалистов приедет для изучения опыта строительства городской больницы в Анкаре, чтобы реализовать подобные проекты в рамках государственно-частного партнерства в Украине.

Справка. "Анкара Шехир Хастанеси", которая открылась в 2019 году, является третьей по размеру городской больницей в мире. Стоимость ее строительства составляет 890 млн евро. Финансирование предоставили восемь турецких и зарубежных банков.

Больница рассчитана на обслуживание 30 тыс. пациентов ежедневно. На территории заведения располагается крупнейшая лаборатория в Турции (7400 м2).

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Автор: Тамара Отовская