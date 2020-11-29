Главное условие здорового питания - не менее половины суточного рациона продуктов должны составлять овощи и фрукты.
Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" специалист Центра общественного здоровья Минздрава Украины Наталья Усенко. Она отметила, что овощей должно быть немного больше, чем фруктов.
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"Есть такой принцип - тарелка здорового питания. Это количество пищи, которую вы потребляете в течение дня. Половину этой пищи должны составлять овощи и фрукты. Это могут быть свежие овощи, могут быть тушеные. Овощей должно быть больше, фруктов немного меньше", - рассказала Усенко.
Эксперт также сказала, какие компоненты входят в другую половину тарелки:
"Четверть тарелки - это белки, мясо, бобовые, грибы; четверть тарелки - углеводы. Углеводы должны состоять из цельнозерновых. Это должны быть каши, цельнозерновой хлеб".
Специалист Минздрава добавила, что популярной в Украине еды быстрого приготовления в рационе должна быть только маленькая доля.
"В таком случае вы будете абсолютно здоровы", - заявила она.
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