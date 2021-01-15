Следует чаще мыть руки, потому что это уменьшает заболеваемость гриппом и другими вирусными болезнями в пять раз.
Об этом в эфире телеканала ZIK заявил семейный врач Руслан Добровольский.
Эксперт прокомментировал, как можно уберечься во время эпидсезона, когда к коронавирусной инфекции присоединится еще и грипп.
"Элементарное мытье рук уменьшает заболеваемость гриппом чуть ли не в пять раз. Действительно, личная гигиена – очень важный фактор, и это никто не отменял", – отметил Руслан Добровольский.
Семейный врач продолжил: "Действительно, сейчас будет грипп, сейчас будут другие респираторные инфекции. Насколько они усложнят (ситуацию, - УНИАН), возникает вопрос. Почему? Потому что сейчас есть повышенная настороженность населения, и, например, так, как мы встречали грипп год назад, уже в этом году мы не встречаем".
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