Однако осложнит ли грипп ситуацию в Украине, есть вопросы, потому что люди сейчас являются повышенно настороженными, говорит семейный врач.

Следует чаще мыть руки, потому что это уменьшает заболеваемость гриппом и другими вирусными болезнями в пять раз.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил семейный врач Руслан Добровольский.

Эксперт прокомментировал, как можно уберечься во время эпидсезона, когда к коронавирусной инфекции присоединится еще и грипп.

"Элементарное мытье рук уменьшает заболеваемость гриппом чуть ли не в пять раз. Действительно, личная гигиена – очень важный фактор, и это никто не отменял", – отметил Руслан Добровольский.

Семейный врач продолжил: "Действительно, сейчас будет грипп, сейчас будут другие респираторные инфекции. Насколько они усложнят (ситуацию, - УНИАН), возникает вопрос. Почему? Потому что сейчас есть повышенная настороженность населения, и, например, так, как мы встречали грипп год назад, уже в этом году мы не встречаем".

Грипп: что стоит знать

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН