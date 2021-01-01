Для снятия симптомов похмельного синдрома обычно принимают препараты или народные средства.

Чрезмерное употребление алкоголя часто приводит к неприятным последствиям. Речь идет о так называемом похмелье после алкогольных вечеринок.

Похмелье – что это такое и как проявляется

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После того, как человек употребил алкоголь, в его организме появляется очень много токсинов и шлаков. Поэтому начинается борьба с интоксикацией, из-за чего и возникает плохое самочувствие. Врачи называют такое состояние похмельным синдромом.

Проявляется похмельный синдром по-разному, но самые распространенные признаки этого неприятного ощущения следующие:

сильная головная боль, пульсирующая, появляется ощущение, что виски словно "выскакивают";

приступы изжоги, во рту постоянно пересыхает и постоянно хочется пить;

учащается сердцебиение;

происходят нарушение в процессе мочеиспускания, очень часто хочется в туалет;

все вокруг воспринимается слишком обостренно, раздражают звуки и голоса;

сложно сконцентрироваться на чем-то, возникает бессилие;

человек становится очень уязвимым – может обижаться по пустякам, плакать, чувствовать апатию, стыд, появляются параноидальные и депрессивные мысли;

тремор;

исчезает аппетит;

краснеют глаза, неприятно смотреть на яркий свет.

Почему возникает похмелье

Когда человек пьет слишком много спиртного, это приводит к обезвоживанию и нарушению обмена веществ. Обезвоживание же происходит из-за того, что нарушается циркуляция крови. Именно из-за таких нарушений циркуляции, человек с похмелья выглядит опухшим.

Нарушение обмена веществ, в свою очередь, возникает из-за токсинов. На борьбу с ними организм вынужден тратить много витаминов и микроэлементов, которых в организме лишь определенное количество. Когда же эти полезные вещества заканчиваются, люди испытывают тошноту и у них учащается дыхание.

К тому же в этом состоянии появляется так называемая "адреналиновая тоска". Возникает она из-за того, что под влиянием алкоголя выбрасывается слишком много эндорфинов, и когда их запас заканчивается, на следующий день человеку становится очень грустно и даже может быть стыдно.

Как избавиться от похмелья

Пейте воду или чай

Алкоголь обладает мочегонным эффектом, соответственно, во время его употребления человек часто ходит в туалет, а затем наступает обезвоживание и организм не может быстро избавиться от токсинов. Поэтому, чтобы убрать похмельный синдром, сразу же после пробуждения следует начать пить как можно больше воды – теплой и небольшими глотками. Также можно заварить чай. В воду и чай также рекомендуют добавлять мед. Благодаря большому количеству полезных микроэлементов и минералов, он поможет частично восстановить обмен веществ.

Хороший сон

Как бы банально это ни звучало, но сон прекрасно лечит любой недуг. Хороший сон снимает хотя бы половину симптомов похмелья.

Контрастный душ

Принять контрастный душ просто необходимо в таком случае. Но не нужно резко переключать с горячей на холодную воду. Следует постепенно уменьшать температуру, чтобы не перегрузить сердце и сосуды. А после процедуры надо хорошенько растереться полотенцем.

Холодный компресс

Избавиться от головной боли во время похмелья поможет холодный компресс, который прикладывают на лоб. Только важно не держать его слишком долго, чтобы не переохладить себя.

Проветривание и прогулка

Лечение похмельного синдрома стоит проводить в хорошо проветренном помещении, поэтому нужно хотя бы ненадолго открыть окна. Также хорошо было бы выйти в парк на прогулку, чтобы подышать свежим воздухом и таким образом облегчить свое состояние.

Пейте фруктовые соки и бульоны

Жидкое питание в виде бульона поможет облегчить неприятные симптомы, а фруктоза из сока придаст энергии.

Обязательно следует поесть

Несмотря на то, что в таком состоянии нет аппетита, все равно следует заставить себя поесть. Лучше всего от похмелья помогает мясной бульон с зеленью и яичница. Также помогут свежие овощи и фрукты.

Таблетки от похмелья

Не будет лишним в борьбе с похмельем употребление простого активированного угля (5-7 таблеток) или других абсорбентов. Конечно, лучше всего сделать это сразу после окончания застолья, тогда лекарства будут эффективнее.

Также можно выбрать любой другой сорбент: Атоксил, Энтеросгель, Лигносорб, Смекта и многочисленные их аналоги. Они действуют более активно и меньше раздражают слизистую желудка. Однако не следует принимать сорбенты одновременно с другими таблетками от похмелья – пользы от этого не будет никакой. Стоит разделить прием минимум на полтора часа.

Если голова раскалывается так, что невозможно даже спать, можно выпить обезболивающее. Как правило, используют такие общедоступные обезболивающие препараты, как аспирин, цитрамон, ацетилсалициловая кислота и другие. Важно помнить, что такие препараты нельзя принимать одновременно со спиртными напитками.

Способствует выведению токсинов из организма, в частности, янтарная кислота. Она ускоряет центральное звено обмена веществ и помогает организму быстрее справиться с алкоголем. Противопоказана при язве и гастрите.

Конечно, есть лекарственные препараты, которые созданы специально для преодоления состояния похмелья, однако, по сути, все они состоят из той же ацетилсалициловой кислоты, аскорбиновой кислоты и янтарной кислоты.

Народные средства от похмелья

Облегчить симптомы похмелья также можно народными методами. Так, среди домашних средств, которыми часто одолевают синдром похмелья, является молоко.

Читайте такжеПраздники в январе 2021: какие даты будут отмечать украинцы в первый месяц нового годаПригодятся также продукты, которые способствуют ускорению метаболизма. Речь идет прежде всего о кефире, квашеной капусте, квашеных яблоках, соленых огурцах и их рассоле, квасе, окрошке, холодце, а также яблочном, гранатовом или томатном соках.

Тяжелые похмельные состояния также снимает мятный чай. Готовится он из сухой измельченной мяты, залитой кипятком и настоянной в течение 30 минут.

Также одним из простых средств может быть слабый раствор соды (0,5 ложки пищевой соды на стакан воды). Он нормализует сдвиг кислотно-щелочного баланса.

Что нельзя употреблять от похмелья

Категорически нельзя в таком состоянии пытаться "поправить здоровье" алкоголем. Такой способ от похмелья приведет лишь к попаданию очередной дозы яда в организм и никоим образом не поможет устранить проблему и улучшить состояние. К тому же повторное употребление алкоголя может лишь усугубить ситуацию и привести к запою.

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Автор: УНИАН