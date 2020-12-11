В условиях пандемии коронавируса нужно научиться жить по новым правилам.
Об этом заявил инфекционист Вадим Аристов в эфире канала "Украина 24". Он отметил, что само лишь наличие маски не поможет защититься от вируса. Нужно соблюдать все противоэпидемические правила.
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"Нужно понять, что мир вещей уже умер, сейчас уже мир процессов. Купить маску и носить ее в кармане или на подбородке — это не сработает. Сейчас работает процесс - защиты своих дыхательных путей, перестройки вентиляции, влажности, того, как ты питаешься, как ты общаешься с людьми, держишь дистанцию и тому подобное. Нам нужно начать жить по правилам уже нового мира, и общаться с друзьями, и работать надо по-другому, проводить путешествия и так далее", — сказал он.
По словам эксперта, неправильное ношение масок не поможет уберечься от болезни.
"Мы купили предметы, но оставляем много пробелов. Вирус проникает через мелкие пробелы, и если маску где-то не доносили и вдохнули воздух с вирусом, то вы заболеете", — сказал он.
Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?
- Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.
- В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.
- Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.
- В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.
- 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
- И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.
- В Великобритании уже начали вакцинацию от коронавируса.
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