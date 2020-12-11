Медик отметил, что само лишь наличие маски не поможет защититься от вируса.

В условиях пандемии коронавируса нужно научиться жить по новым правилам.

Об этом заявил инфекционист Вадим Аристов в эфире канала "Украина 24". Он отметил, что само лишь наличие маски не поможет защититься от вируса. Нужно соблюдать все противоэпидемические правила.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, как будут проводить вакцинацию против COVID-19

"Нужно понять, что мир вещей уже умер, сейчас уже мир процессов. Купить маску и носить ее в кармане или на подбородке — это не сработает. Сейчас работает процесс - защиты своих дыхательных путей, перестройки вентиляции, влажности, того, как ты питаешься, как ты общаешься с людьми, держишь дистанцию и тому подобное. Нам нужно начать жить по правилам уже нового мира, и общаться с друзьями, и работать надо по-другому, проводить путешествия и так далее", — сказал он.

По словам эксперта, неправильное ношение масок не поможет уберечься от болезни.

"Мы купили предметы, но оставляем много пробелов. Вирус проникает через мелкие пробелы, и если маску где-то не доносили и вдохнули воздух с вирусом, то вы заболеете", — сказал он.

Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?

В Великобритании уже начали вакцинацию от коронавируса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк