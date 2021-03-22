Высокая температура опасна из-за возможного перехода в сильный жар или даже лихорадку.

Высокая температура – неприятный симптом, характерный для многих заболеваний. Чаще всего она является защитной реакцией организма во время борьбы с инфекцией. Поэтому, важно знать, какую температуру сбивать и как именно это делать.

Влияние факторов на показатель температуры

На температуру тела человека влияют многие факторы, как внешние так и внутренние. Также температура тела человека зависит от того, как вы ее измеряли.

Факторы, влияющие на показатели:

тип термометра (ртутный, электронный, жидкокристаллический, инфракрасный);

место измерения (в ротовой полости, на лбу, в подмышечной впадине, в ухе, в прямой кишке);

частота измерений;

условия и способ измерения.

В подмышечной впадине обычно температура ниже базовой на 0,8°С. В ухе показатель может значительно колебаться от реальной температуры – это зависит от наличия ушной серы. Измерение в ротовой полости температуры даст в среднем ниже на 0,5°С показатель, а в прямой кишке – выше на 0,5°С.

В целом снижать температуру во время лихорадки у детей и взрослых Министерство здравоохранения Украины рекомендует по разным показателям термометра.

Когда сбивать температуру

Детям следует снижать температуру, если она достигает отметки 38°С. У взрослого пациента отметка термометра должна превышать 38,5°С. Поэтому, не стоит сбивать температуру если она ниже отметки 38-38,5°С.

Для снятия лихорадки нужно использовать жаропонижающие препараты такие, как парацетамол или ибупрофен. В Минздраве не советуют использовать для этого ацетилсалициловую кислоту (аспирин). При применении аспирина возможен синдром Рея, вызывающий тяжелые осложнения такие, как печеночную недостаточность и энцефалопатию.

Снижая температуру тела, стоит обращать внимание не только на отметку термометра, но и на самочувствие. При этом нельзя натирать взрослого/ребенка алкоголем, чтобы сбить температуру.

Сбивать температуру в домашних условиях можно, когда есть уверенность, что она вызвана простудой, а не более сложными проблемами организма. В таком случае нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Как сбить температуру без лекарств

При обычной простуде, чтобы снизить температуру, часто прибегают к проверенным народным средствам. Среди них следующиие:

Читайте такжеКак укрепить иммунитет: способы восстановить жизненные силы и стать здоровеепитье жидкости. Прекрасно подойдет обычная очищенная вода, а также компоты, морсы, бульон. Жидкость позволяет активизировать потоотделение и мочеиспускание, необходимые для выведения токсинов из организма;

"чайные церемонии". Пить напитка надо много. При этом чай должен быть теплым, но не горячим. Заваривать можно липовый цвет, шиповник, листья малины, смородины;

уксусные примочки. Слабый уксусный раствор, нанесенный на зоны особо обильного потоотделения (подмышки, шея, локтевые и подколенные сгибы) способствует активной теплоотдаче организма и снижению температуры тела.

холодные компрессы. Можно положить на лоб и на зоны особо обильного потоотделения салфетку, смоченную в холодной воде. Хорошо обтирать больного холодным ромашковым отваром. Полезный солевой отвар (в литре воды растворить столовую ложку соли).

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Автор: Алина Вишневская