УНИАН расскажет, что такое "овуляция", как правильно ее рассчитать, в чем может быть причина отсутствия желаемой беременности и как исправить ситуацию. Ранее мы рассказывали, как улучшить качество секса и как понять совместимость по группе крови.
- Что такое овуляция
- Как узнать, когда у меня овуляция - симптомы
- Как рассчитать календарь овуляции
- Почему овуляция не наступает
- Планирование беременности - что нужно знать
Что такое овуляция
Термин "овуляция" возник от латинского слова "ovum" - яйцо. Овуляцией называется период, когда созревшая яйцеклетка готова к оплодотворению. Если подробнее, то: в яичнике разрывается созревший фолликул. Яйцеклетка попадает в брюшную полость, а оттуда - в полость маточной трубы, где смиренно ожидает встречи со сперматозоидом. Фолликул, который лопнул, в свою очередь превращается в тело, которое вырабатывает гормон прогестерон. Именно он готовит организм к возможной беременности.
Как узнать, когда у меня овуляция - симптомы
У здоровой женщины овуляция происходит в середине цикла (между 13 и 15 днями). В среднем, овуляция наступает каждые 21-35 у женщин детородного возраста. Первая половина цикла особенна тем, что в этот период в организме доминирует эстроген. И тогда созревает фолликул (иногда два-три, в таком случае женщина забеременеет двойняшками, тройняшками и тд).
Зачать ребенка можно не только во время овуляции, но и за несколько дней до и после нее. Сперматозоиды будут активными еще некоторое время.
Признаки овуляции:
- тянущая боль внизу живота (острая свидетельствует о разрыве яичника, это повод обратиться к врачу);
- густые и вязкие выделения;
- молочные железы увеличены и чувствительны;
- половое влечение усилено;
- вкусовые предпочтения могут измениться.
Иногда встречается такой симптом, как вздутие живота. Все признаки субъективны и зависят от многих факторов. Для того, чтобы точно рассчитать календарь овуляции, лучше пользоваться более надежными методами.
Как рассчитать календарь овуляции
Гинеколог-эндокринолог Татьяна Осауленко рассказывает:
В классическом случае овуляция у женщины репродуктивного возраста происходит за 14 дней до следующих месячных. Соответствующее место, чтобы женщине самостоятельно рассчитать овуляцию, нужно знать продолжительность своего менструального цикла. Но это только в случае регулярной менструации. Если же у вас нерегулярный цикл или другие индивидуальные проблемы, то расчет может сделать врач с помощью УЗИ.
Также существуют и другие методы:
- фолликулометрия;
- измерение базальной температуры;
- тесты на овуляцию;
- анализ крови на прогестерон.
Читайте такжеАмериканские ученые разработали новый метод мужской контрацепцииФолликулометрия - это разновидность УЗИ, с помощью которой врач определяет, как функционируют яичники и наступила ли овуляция. Этот метод помогает вовремя заметить любые проблемы (возникновение кисты, например) и решить их.
Проводить фолликулометрию нужно несколько раз на протяжении 1 цикла.
Почему овуляция не наступает
Среди причин отсутствия овуляции врачи чаще всего называют:
- стрессовые ситуации;
- голодание и жесткие диеты;
- недосып, умственные и физические нагрузки;
- хронические или острые заболевания носоглотки;
- радиоактивное облучение;
- прием гормональных и других лекарственных препаратов;
- сахарный диабет;
- почечную недостаточность.
Случается, что у женщин детородного возраста отсутствует овуляция из-за проблем с щитовидной железой или различных заболеваний яичников.
Планирование беременности - что нужно знать
Гинеколог-эндокринолог Татьяна Осауленко рекомендует ответственно подойти к вопросу зачатия ребенка. Она говорит, что планирование беременности - очень индивидуальный вопрос. Все зависит от возрастной категории, наличия сопутствующих заболеваний женщины и мужчины.
Если очень в общем, то, в первую очередь, необходимы:
• консультация семейного врача (и женщине, и мужчине), своеобразный чек-ап (полное обследование) своего организма в соответствии с вашим возрастом (есть конкретные рекомендации, какие обследования в каком возрасте мы должны делать), промониторить и подлечить по возможности имеющиеся хронические заболевания;
• консультация врача-гинеколога (минимум - осмотр на кресле, УЗИ, взятие ПАП-теста);
• получить перечень анализов, который назначит врач индивидуально для вас. Это могут быть анализ на TORCH-инфекции, анализ на половые инфекции, анализ на гормоны, витамины и микроэлементы (витамин Д, феритин и др.);
• консультация стоматолога, чтобы проверить, нет ли у вас проблем, которые во время беременности могут обостриться;
• стандартно при планировании всем женщинам репродуктивного возраста рекомендован прием фолиевой кислоты 400-500 мг.
Овуляция зависит от образа жизни и состояния здоровья. Питание здесь играет второстепенную роль, но после осмотра врач может назначить прием фитоэстрогенов, омега-3 или витаминов. Также настоятельно рекомендуется отказаться от вредных привычек.
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