Овуляция у женщин детородного возраста происходит каждые 21-35 дней

УНИАН расскажет, что такое "овуляция", как правильно ее рассчитать, в чем может быть причина отсутствия желаемой беременности и как исправить ситуацию. Ранее мы рассказывали, как улучшить качество секса и как понять совместимость по группе крови.

Что такое овуляция

Термин "овуляция" возник от латинского слова "ovum" - яйцо. Овуляцией называется период, когда созревшая яйцеклетка готова к оплодотворению. Если подробнее, то: в яичнике разрывается созревший фолликул. Яйцеклетка попадает в брюшную полость, а оттуда - в полость маточной трубы, где смиренно ожидает встречи со сперматозоидом. Фолликул, который лопнул, в свою очередь превращается в тело, которое вырабатывает гормон прогестерон. Именно он готовит организм к возможной беременности.

Как узнать, когда у меня овуляция - симптомы

У здоровой женщины овуляция происходит в середине цикла (между 13 и 15 днями). В среднем, овуляция наступает каждые 21-35 у женщин детородного возраста. Первая половина цикла особенна тем, что в этот период в организме доминирует эстроген. И тогда созревает фолликул (иногда два-три, в таком случае женщина забеременеет двойняшками, тройняшками и тд).

Зачать ребенка можно не только во время овуляции, но и за несколько дней до и после нее. Сперматозоиды будут активными еще некоторое время.

Признаки овуляции:

тянущая боль внизу живота (острая свидетельствует о разрыве яичника, это повод обратиться к врачу);

густые и вязкие выделения;

молочные железы увеличены и чувствительны;

половое влечение усилено;

вкусовые предпочтения могут измениться.

Иногда встречается такой симптом, как вздутие живота. Все признаки субъективны и зависят от многих факторов. Для того, чтобы точно рассчитать календарь овуляции, лучше пользоваться более надежными методами.

Как рассчитать календарь овуляции

Гинеколог-эндокринолог Татьяна Осауленко рассказывает:

В классическом случае овуляция у женщины репродуктивного возраста происходит за 14 дней до следующих месячных. Соответствующее место, чтобы женщине самостоятельно рассчитать овуляцию, нужно знать продолжительность своего менструального цикла. Но это только в случае регулярной менструации. Если же у вас нерегулярный цикл или другие индивидуальные проблемы, то расчет может сделать врач с помощью УЗИ.

Также существуют и другие методы:

фолликулометрия;

измерение базальной температуры;

тесты на овуляцию;

анализ крови на прогестерон.

Читайте такжеАмериканские ученые разработали новый метод мужской контрацепцииФолликулометрия - это разновидность УЗИ, с помощью которой врач определяет, как функционируют яичники и наступила ли овуляция. Этот метод помогает вовремя заметить любые проблемы (возникновение кисты, например) и решить их.

Проводить фолликулометрию нужно несколько раз на протяжении 1 цикла.

Почему овуляция не наступает

Среди причин отсутствия овуляции врачи чаще всего называют:

стрессовые ситуации;

голодание и жесткие диеты;

недосып, умственные и физические нагрузки;

хронические или острые заболевания носоглотки;

радиоактивное облучение;

прием гормональных и других лекарственных препаратов;

сахарный диабет;

почечную недостаточность.

Случается, что у женщин детородного возраста отсутствует овуляция из-за проблем с щитовидной железой или различных заболеваний яичников.

Планирование беременности - что нужно знать

Гинеколог-эндокринолог Татьяна Осауленко рекомендует ответственно подойти к вопросу зачатия ребенка. Она говорит, что планирование беременности - очень индивидуальный вопрос. Все зависит от возрастной категории, наличия сопутствующих заболеваний женщины и мужчины.

Если очень в общем, то, в первую очередь, необходимы:

• консультация семейного врача (и женщине, и мужчине), своеобразный чек-ап (полное обследование) своего организма в соответствии с вашим возрастом (есть конкретные рекомендации, какие обследования в каком возрасте мы должны делать), промониторить и подлечить по возможности имеющиеся хронические заболевания;

• консультация врача-гинеколога (минимум - осмотр на кресле, УЗИ, взятие ПАП-теста);

• получить перечень анализов, который назначит врач индивидуально для вас. Это могут быть анализ на TORCH-инфекции, анализ на половые инфекции, анализ на гормоны, витамины и микроэлементы (витамин Д, феритин и др.);

• консультация стоматолога, чтобы проверить, нет ли у вас проблем, которые во время беременности могут обостриться;

• стандартно при планировании всем женщинам репродуктивного возраста рекомендован прием фолиевой кислоты 400-500 мг.

Овуляция зависит от образа жизни и состояния здоровья. Питание здесь играет второстепенную роль, но после осмотра врач может назначить прием фитоэстрогенов, омега-3 или витаминов. Также настоятельно рекомендуется отказаться от вредных привычек.

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Автор: Кристина Кащавцева