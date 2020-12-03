Организация не рекомендует носить маски во время интенсивных занятий спортом.

Всемирная организация здравоохранения обновила свои рекомендации по использованию масок во время пандемии COVID-19.

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Новые рекомендации обнародовала пресс-служба ВОЗ в Украине.

Согласно обновленным рекомендациям тканевые (немедицинские) маски рекомендовано носить:

Внутри помещений, где невозможно оценить качество вентиляции или с недостаточным проветриванием, независимо от того, есть ли возможность соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

В достаточно проветриваемых помещениях, где невозможно держаться на расстоянии по меньшей мере 1,5 метра от других.

В магазинах, школах, церквях, ресторанах, спортзалах, остановках автотранспорта и т. д, если дистанция минимум в 1,5 метра невозможна.

На рынках, ярмарках или других собраниях под открытым небом, если невозможно держаться на дистанции по меньшей мере 1,5 метра от других.

Медицинские маски рекомендуется носить

Везде, где невозможно соблюдать дистанцию минимум в 1,5 метра, людям, которые имеют более высокие риски развития тяжелого течения COVID-19, а именно:

- людям старше 60 лет

- людям с хроническими болезнями

Везде людям с подозрением или подтвержденным COVID-19, независимо от того есть симптомы или нет, а также тем, кто ожидает результата тестирования.

Стоит ли носить маски во время занятий спортом

ВОЗ не рекомендует носить маски во время интенсивных занятий спортом, ведь маска может мешать комфортному дыханию. При этом стоит соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра и хорошо проветривать помещение. Особое внимание стоит уделять дезинфекции поверхностей, которых часто касаются.

Стоит ли носить маски / респираторы с клапанами

ВОЗ не рекомендует использование масок с клапанами, ведь клапан выдоха может пропускать воздух, таким образом происходит распространение вируса.

Вместе с тем в организации отмечают, что одна лишь маска не может защитить от вируса. Важно соблюдать дистанцию, избегать большого скопления людей, чихать и кашлять в локоть или одноразовый платочек, хорошо проветривать помещение.

Кроме того, в ВОЗ отметили важность мытья рук до и после использования маски.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

В Украине вторые сутки подряд количество выздоровевших после COVID-19 превышает число заболевших. Количество человек, которые выздоровели от коронавируса за последние сутки составляет 15 тыс. 372 человека. Эта цифра превышает количество заболевших - 14 тыс. 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 декабря 2020 года.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 739 человек; зафиксировано летальных случаев – 243; осуществлено тестирований за сутки – 72 тыс. 678 (в том числе методом ПЦР – 47 тыс. 172, методом ИФА – 25 тыс. 506).

С начала пандемии на COVID-19 в Украине заболели 772 тыс. 760 человек; выздоровел – 384 тыс. 426 человек; зафиксировано летальных случаев – 12 тыс. 960; проведен ПЦР-тестирований – 4 млн 654 тыс. 206.

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Автор: Дмитрий Захаров