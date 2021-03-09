Гипотония или гипотензия - это значительное понижение артериального давления, которое приносит значительный дискомфорт человеку. Пониженным считается артериальное давление ниже показателей 90/60 мм рт. ст. Гипотония может быть хронической (наследственной) или острой (результатом опасных травм и кровопотерь).
Гипотоники имеют пониженный риск возникновения инфаркта и инсульта, но в низком давлении мало приятного. Его симптомами являются:
- слабость и отсутствие сил;
- головная боль;
- головокружение;
- давящее чувство в глазах;
- тошнота;
- холодный пот;
- холодные руки и ноги.
Пониженное давление обычно не опасно для жизни, но может значительно ухудшить её качество. При обнаружении симптомов гипотензии нужно обращаться к терапевту, который пропишет схему лечения. Но если падение давления застало вас внезапно - можно повысить его самостоятельно.
Когда нужно вызывать скорую
Вызывать скорую помощь нужно, когда низкое давление сопровождается такими симптомами:
- потеря сознания;
- холодный и липкий пот;
- слабый и быстрый пульс;
- сильная бледность кожи;
- спутанность сознания, нарушения речи.
Это признаки так называемой острой артериальной гипотензии - шокового состояния, которое опасно для жизни.
Съешьте что-то соленое
Соль повышает артериальное давление, поэтому она противопоказана людям с повышенным давлением. Однако для гипотоников она является спасением. При понижении давления соль можно употребить как в чистом виде, положив маленький комочек под язык, так и в составе продуктов. Можно съесть небольшой кусок брынзы, соленый огурец, кусок селедки и другие соленые продукты. Однако не перебарщивайте - избыток соли вредит почкам и сердцу, особенно у пожилых людей.
Кофе и давление
Употребление кофе также может повысить давление, но однозначных доказательств пользы кофе при гипотонии нет. К тому же кофе может повысить давление у людей, которые редко пьют этот напиток. А если вы пьете его часто, эффект вряд ли наступит.
Пейте больше жидкости
Читайте такжеЭксперты рассказали, какие люди страдают от температурных колебаний (видео)Давление может понизиться из-за обезвоживания организма. Выпейте полтора стакана воды без газа и добавок - это может помочь. Жидкость также увеличит давление крови на стенки сосудов.
Примите контрастный душ
Начните принимать душ с горячей воды и переключите её на холодную через несколько минут. Поочередно меняйте температуру воды - это поможет поднять давление до показателей нормы. А вот горячая ванна при низком давлении нежелательна.
Наденьте компрессионные чулки
Эластичные чулки или гольфы используют при варикозном расширении вен. Они уменьшают объём крови в ногах и вытесняют её в другие сосуды тела, что повышает артериальное давление. Если таких чулков у вас нет - сядьте и закиньте ногу на ногу. Это поможет повысить давление в сосудах. А вот гипертоникам такая поза противопоказана.
Образ жизни при гипотонии
Чтобы надолго забыть о пониженном давлении, гипотоникам нужно вести правильный образ жизни. И конечно, обязательно обратитесь к врачу и придерживайтесь его рекомендаций.
- Ешьте еду небольшими порциями 4-5 раз в день.
- Пейте больше жидкости в течение дня, не допускайте обезвоживания.
- Чаще гуляйте и ходите пешком, чтобы улучшить тонус сосудов.
Ограничьте употребление алкоголя. По возможности откажитесь от спиртного вовсе.
Не принимайте длительные горячие ванны.
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