Пониженное давление - это неприятный, но чаще всего безопасный симптом.

Гипотония или гипотензия - это значительное понижение артериального давления, которое приносит значительный дискомфорт человеку. Пониженным считается артериальное давление ниже показателей 90/60 мм рт. ст. Гипотония может быть хронической (наследственной) или острой (результатом опасных травм и кровопотерь).

Гипотоники имеют пониженный риск возникновения инфаркта и инсульта, но в низком давлении мало приятного. Его симптомами являются:

слабость и отсутствие сил;

головная боль;

головокружение;

давящее чувство в глазах;

тошнота;

холодный пот;

холодные руки и ноги.

Пониженное давление обычно не опасно для жизни, но может значительно ухудшить её качество. При обнаружении симптомов гипотензии нужно обращаться к терапевту, который пропишет схему лечения. Но если падение давления застало вас внезапно - можно повысить его самостоятельно.

Когда нужно вызывать скорую

Вызывать скорую помощь нужно, когда низкое давление сопровождается такими симптомами:

потеря сознания;

холодный и липкий пот;

слабый и быстрый пульс;

сильная бледность кожи;

спутанность сознания, нарушения речи.

Это признаки так называемой острой артериальной гипотензии - шокового состояния, которое опасно для жизни.

Съешьте что-то соленое

Соль повышает артериальное давление, поэтому она противопоказана людям с повышенным давлением. Однако для гипотоников она является спасением. При понижении давления соль можно употребить как в чистом виде, положив маленький комочек под язык, так и в составе продуктов. Можно съесть небольшой кусок брынзы, соленый огурец, кусок селедки и другие соленые продукты. Однако не перебарщивайте - избыток соли вредит почкам и сердцу, особенно у пожилых людей.

Кофе и давление

Употребление кофе также может повысить давление, но однозначных доказательств пользы кофе при гипотонии нет. К тому же кофе может повысить давление у людей, которые редко пьют этот напиток. А если вы пьете его часто, эффект вряд ли наступит.

Пейте больше жидкости

Читайте такжеЭксперты рассказали, какие люди страдают от температурных колебаний (видео)Давление может понизиться из-за обезвоживания организма. Выпейте полтора стакана воды без газа и добавок - это может помочь. Жидкость также увеличит давление крови на стенки сосудов.

Примите контрастный душ

Начните принимать душ с горячей воды и переключите её на холодную через несколько минут. Поочередно меняйте температуру воды - это поможет поднять давление до показателей нормы. А вот горячая ванна при низком давлении нежелательна.

Наденьте компрессионные чулки

Эластичные чулки или гольфы используют при варикозном расширении вен. Они уменьшают объём крови в ногах и вытесняют её в другие сосуды тела, что повышает артериальное давление. Если таких чулков у вас нет - сядьте и закиньте ногу на ногу. Это поможет повысить давление в сосудах. А вот гипертоникам такая поза противопоказана.

Образ жизни при гипотонии

Чтобы надолго забыть о пониженном давлении, гипотоникам нужно вести правильный образ жизни. И конечно, обязательно обратитесь к врачу и придерживайтесь его рекомендаций.

Ешьте еду небольшими порциями 4-5 раз в день.

Пейте больше жидкости в течение дня, не допускайте обезвоживания.

Чаще гуляйте и ходите пешком, чтобы улучшить тонус сосудов.

Ограничьте употребление алкоголя. По возможности откажитесь от спиртного вовсе.

Не принимайте длительные горячие ванны.

Вам также может быть интересно:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова