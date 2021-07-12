В ведомстве советуют украинцам пить много воды во время жары.

В Минздраве советуют украинцам пить много воды во время летней жары.

Об этом Минздрав сообщает в Facebook.

"Когда на улице жара, крайне важно не только уберечься от теплового удара и охлаждать организм, но и пить достаточное количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания", - говорится в сообщении.

В Минздраве объяснили, почему организму необходимо достаточное количество воды.

"Она обеспечивает нормальное течение множества процессов обмена веществ: поддерживает нормальную температуру тела, выводит с мочой конечные продукты обмена веществ и токсины и тому подобное. Нормальный обмен веществ нарушается уже при потере телом 1% воды", - отметили медики.

Также в министерстве рассказали, что сколько надо пить воды в день.

"Четкой формулы нет. Все зависит от того, в каком климате вы живете, насколько физически активны во время жары. За основу берут расчет 30-60 миллилитров на 1 килограмм веса. В жаркую погоду и при физической активности следует ориентироваться на верхнюю планку - 60 миллилитров на 1 килограмм. Если же температура на улице не высокая и особой активности нет, то нормой будет 30 миллилитров на 1 килограмм", - говорится в сообщении.

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Медики призывают пить воду в течение дня, а не только тогда, когда ощущается жажда.

«Ибо жажда - это сигнал, что вашему организму уже не хватает воды. Имейте при себе бутылку, которую всегда можно наполнить. Это позволит вам контролировать регулярность и объем выпитого. Учтите, что и воды бывает много. Рекомендуемая доза воды - не более 1,5 литра в час, иначе в вашей крови может снизиться уровень соли. Подобное случается не часто, но лучше потребление такого объема воды растянуть во времени», - отмечается в рекомендации.

Также медики отмечают, что не надо заменять воду сладкими напитками и тем более алкоголем, поскольку такие напитки способствуют выведению из организма не только воды, но и солей.

«Поэтому, если хочется разнообразить вкус, лучше добавить в воду кусок лимона или апельсина, или взять фруктовое или овощное смузи без добавленного сахара», - добавили в Минздраве.

Кроме того, медики посоветовали в жару не пропускать приемов пищи.

«Благодаря этому и достаточному количеству воды вы восстановите водно-солевой баланс организма. Обычно вам достаточно воды, если вы редко испытываете жажду и если ваша моча прозрачная или светло-соломенного цвета. Также не забывайте пить до, во время и после тренировок, а также во время приема пищи», - подытожили в Минздраве.

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Автор: Виталий Саенко