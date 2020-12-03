Он отметил, что тяжелые случаи течения болезни связаны не непосредственно коронавирусом.

Врачи борются не с самим коронавирусом, а его последствиями для организма человека.

Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Дубровский в эфире канала "Украина 24". Он отметил, что тяжелые случаи течения болезни связаны не непосредственно с коронавирусом.

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"Все тяжелые случаи связаны не с самим коронавирусом напрямую. Это знает каждый практикующий врач. Это иммунный сбой идет — цитокиновый шторм, отек легких. Коронавирус - это только пусковой механизм. Он напал на организм человека, его иммунная система неправильно его распознает, как нечто очень страшное, сходит с ума и уничтожает вместе с вирусом все на своем пути. Поэтому с самим коронавирусом бороться не нужно, с ним уже борется иммунная система. Нам нужно иммунную систему вернуть в нормальное русло. Вся наша терапия на это и направлена",- сказал он.

Врач заявил, что в 80% случаев люди переносят коронавирус без проблем.

"И все препараты, которые нам пытаются ввести, - возможно, они подействуют, возможно, нет, но их механизм действия точно не самый главный. Идет сильный научный поиск того, как повлиять на саму эту цепочку, где идет иммунный сбой. И это гораздо перспективнее и важнее в контексте коронавирус. 80% перенесут без проблем, их не нужно даже трогать. А в тяжелых случаях мы боремся с неправильным ответом иммунной системы", — сказал он.

Вакцина от коронавируса: последние достижения разработчиков

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.

В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.

18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.

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Автор: Андрей Василюк