Психолог предупредил, что последствия болезни могут быть долгосрочными.

У пациентов с коронавирусом могут возникать депрессивные и тревожные состояния, а после выздоровления есть вероятность депрессии даже у тех, у кого ее раньше не было.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" психолог Евгений Пилецкий. Он отметил, что перенесенный COVID-19 может иметь долгосрочные последствия.

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"Немецкие исследователи довольно точно заметили тенденцию, это начинают отмечать и отечественные терапевты. Вчера у меня был разговор со специалистом, который рассказал, что у пациентов с коронавирусом усиливается депрессивное и тревожное состояние. Скорее всего, в этом есть и психогенная природа. Люди чувствуют неуверенность, тревожность, депрессивные эмоции. Но есть такая гипотеза, что существуют необнаруженные биологические причины, которые могут повлиять на депрессию", — рассказал он.

По словам эксперта, перенесенный коронавирус может иметь далеко идущие последствия.

"Уже есть некоторые исследования, которые говорят о том, что есть даже долгосрочные проблемы у людей, которые уже переболели коронавирусом. Дело в том, что пока непонятно почему, но у людей начали усиливаться депрессии — даже у тех, у кого не было депрессии, она может возникнуть. Это можно связать и с психологическими причинами, и изначально считалось, что будут усугубляться только тревожные состояния. Но эти расстройства также могут привести к развитию депрессии. Поэтому сегодня специалисты по психическому здоровью отмечают, что количество обращений увеличилось, как и количество состояний, которые требуют не только психологического, но и медикаментозного вмешательства через психиатра. Скорее всего, мы еще будем наблюдать за долгосрочными последствиями", — сказал он.

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Автор: Андрей Василюк