Врач отметил, что для вакцин от коронавируса действуют те же правила, что и для других прививок.

Если человек опасается возможной аллергической реакции на вакцину от коронавируса, то за 3-4 суток до вакцинации нужно принять противоаллергический препарат.

Каковы риски аллергии на вакцину, рассказал иммунолог Олег Назар в эфире канала "Украина 24". Он отметил, что для вакцин от коронавируса действуют те же правила, что и для других прививок.

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"Действительно, аллергическая реакция может быть на любой препарат — и вакцины, и лекарства, и витамины. Если в анамнезе есть тяжелые поствакцинальные реакции или тяжелые аллергические реакции на любую вакцину, то человек не подлежит вакцинации. Чем отличается вакцина против COVID от других вакцин? Ничем. И правила вакцинации такие же, и показания, противопоказания, контингент вакцинации определяются приказами", — сказал он.

Эксперт рассказал, как можно защититься от возникновения реакции на вакцину.

"Состав вакцины - компоненты вируса. Есть вакцины живые ослабленные, атенуйованные вакцины, а есть компоненты, которые не могут вызвать вакцино-ассоциированное заболевание. Однако правила вакцинации одни для всех: если у человека наблюдалась аллергическая реакция на любую вакцину, то вакцинация противопоказана. Если в целом есть аллергические реакции или заболевания, то человек вакцинируется под защитой противоаллергических препаратов. Это опять-таки прописано в правилах. Если человек опасается возможной аллергической реакции, то за 3-4 суток до вакцинации нужно принять любой противоаллергический препарат",- сказал он.

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Автор: Андрей Василюк