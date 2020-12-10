Если человек опасается возможной аллергической реакции на вакцину от коронавируса, то за 3-4 суток до вакцинации нужно принять противоаллергический препарат.
Каковы риски аллергии на вакцину, рассказал иммунолог Олег Назар в эфире канала "Украина 24". Он отметил, что для вакцин от коронавируса действуют те же правила, что и для других прививок.
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"Действительно, аллергическая реакция может быть на любой препарат — и вакцины, и лекарства, и витамины. Если в анамнезе есть тяжелые поствакцинальные реакции или тяжелые аллергические реакции на любую вакцину, то человек не подлежит вакцинации. Чем отличается вакцина против COVID от других вакцин? Ничем. И правила вакцинации такие же, и показания, противопоказания, контингент вакцинации определяются приказами", — сказал он.
Эксперт рассказал, как можно защититься от возникновения реакции на вакцину.
"Состав вакцины - компоненты вируса. Есть вакцины живые ослабленные, атенуйованные вакцины, а есть компоненты, которые не могут вызвать вакцино-ассоциированное заболевание. Однако правила вакцинации одни для всех: если у человека наблюдалась аллергическая реакция на любую вакцину, то вакцинация противопоказана. Если в целом есть аллергические реакции или заболевания, то человек вакцинируется под защитой противоаллергических препаратов. Это опять-таки прописано в правилах. Если человек опасается возможной аллергической реакции, то за 3-4 суток до вакцинации нужно принять любой противоаллергический препарат",- сказал он.
Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?
- Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.
- В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.
- Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.
- В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.
- 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
- И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.
- В Великобритании уже начали вакцинацию от коронавируса.
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