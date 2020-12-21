Академик успокоил, что этот вирус не является более летальным.

Новый штамм коронавируса COVID-19, который был впервые зафиксирован в Великобритании, не является более летальным, хотя и более заразный.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко. Он назвал три основных качества нового штамма вируса.

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"Что важно знать об этой мутации? Во-первых, она не приводит к распространению более тяжелого заболевания. Во-вторых, этот вирус не является более летальным. И одно из наиболее важных его качеств – он не касается протеина С, то есть шеечковидного протеина, против которого направлены все вакцины. То есть, он не повлияет плохо на процесс вакцинации",- сообщил академик.

В то же время Комиссаренко отметил, что вирус "очень быстро распространяется, то есть является контагиозным".

Новый штамм коронавируса COVID-19

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это на самом деле означает полный локдаун.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что появление нового варианта коронавируса ожидаемо и не является поводом для беспокойства.

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Автор: Андрей Василюк