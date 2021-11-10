Правительство, по представлению министра Виктора Ляшко, назначило главой НСЗУ Наталью Гусак.

Кабинет министров назначил главой Национальной службы здоровья Украины Наталью Гусак.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Стефанишина на странице в Fаcebook.

"Сегодня правительство, по представлению министра Виктора Ляшко, назначило главой НСЗУ Наталью Гусак", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что определился с кандидатурой на должность главы НСЗУ.

Он заявил, что будет предлагать правительству назначить на эту должность Наталью Гусак. Ляшко отметил, что Гусак получила наивысшее количество баллов по результатам этапов конкурса, которые предшествовали собеседованию.

***Гусак до НСЗУ работала заместителем главы Черновицкой ОГА с января 2020 года, где курирует медицинское направление и возглавляет госпитальный совет. До этого она была советником главы, а еще раньше была региональным координатором внедрения реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

За 2020 год Гусак задекларировала 320 тысяч гривен и 11 тысяч долларов. Имеет жилой дом площадью 220 квадратных метров и земельный участок площадью 1000 квадратных метров.

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Автор: Леся Лещенко